Sa Siro: De Chirico (FI), Sala non faccia melina e dica quale sarà futuro dello stadio

- "L'atteggiamento di Sala, poco chiaro da subito, rischia di compromettere un progetto da 1 miliardo e 200 milioni di euro, così utile alla Milano del futuro, e di far scappare a gambe levate le due società calcistiche". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico commentando l'indisponibilità da parte di inter e milan alla realizzazione di due stadi affiancati al posto dell'attuale “Meazza”. “Anziché farsi ammaliare dai ricordi e dalle suggestioni – prosegue De Chirico - invito il sindaco a rompere gli indugi e dare un'indicazione chiara sul futuro dello stadio. Abbattimento e sviluppo dell'area oppure abbandono e oblio? Beppe Sala ci deve ancora spiegare qual è il 'piano B' del Comune nel caso in cui le squadre decidessero di lasciare la città di Milano”. “I residenti della zona vogliono sapere se San Siro diventerà un quartiere moderno oppure un simbolo del degrado con un decadente monumento - il Meazza - a testimoniare l'incapacità del sindaco”, afferma il consigliere azzurro evidenziando che “il suo comportamento rievoca la 'melina calcistica', ovvero l'attitudine di qualcuno che non ha voglia di giocare perché preferisce che non si faccia nessun passo avanti sul nuovo impianto sportivo per non rischiare in vista delle prossime elezioni. I milanesi chiedono pragmatismo e non storielle dal finale drammaticamente scontato”. (Com)