Corea del Sud: presidente Moon nomina Chung Sye-Kyun nuovo premier

- Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha nominato oggi Chung Sye-Kyun, ex presidente dell'Assemblea nazionale, come nuovo primo ministro del paese. Qualora ci fosse la conferma parlamentare, Chung sarà il primo primo ministro della Corea del Sud che è stato presidente dell'Assemblea nazionale. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap", Chung ha esperienza e competenza in affari economici, avendo lavorato in un conglomerato locale per 17 anni prima della sua carriera di politico. La scelta di Moon riflette la sua spinta più forte per rivitalizzare l'economia sudcoreana nella seconda metà del suo mandato presidenziale quinquennale. Il presidente ha sottolineato che il suo governo ha cercato di riformare il sistema obsoleto della società sudcoreana per aprire una nuova era e affermato che la priorità politica è quella di promuovere un'economia "innovativa, inclusiva ed equa".(Git)