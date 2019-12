Alitalia: Patuanelli, governo non vuole regalarla a Lufthansa

- Il governo non ha nessuna intenzione di “regalare” Alitalia a Lufthansa. Lo ha precisato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso del tavolo su Alitalia al Mise. Secondo quanto riferito da alcune fonti sindacali, il ministro ha spiegato: "Dai giornali sembra che ci sia una interlocuzione costante con Lufthansa per regalarle Alitalia, ma io ho incontrato i rappresentanti dell’azienda una sola volta e mi hanno ribadito la disponibilità ad un accordo commerciale ma non a un ingresso nella newco". Patuanelli ha poi sottolineato che a oggi non c’è l'esigenza di un intervento del Mef nell’ex compagnia di bandiera, anche se non è escluso. Sul nuovo commissario unico Giuseppe Leogrande, invece, ha affermato: il suo obiettivo è quello di "migliorare il conto economico. L'unica strada possibile era quella del supercommissario e dal primo giorno gli ho dato la disponibilità a creare una squadra per gestire un passaggio delicato e rilanciare l’azienda, ma non c’è il mandato per cederla a Lufthansa".(Rer)