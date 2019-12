Lombardia: Girelli (Pd), oggi possiamo gioire per sanità grazie a risorse stanziate da governo

- "Grazie alle ingenti risorse sanitarie stanziate dal Governo di centrosinistra anche Regione Lombardia può finalmente, dopo un lungo periodo di stallo, inaugurare una nuova stagione per i cittadini lombardi. Perché la qualità dell'assistenza va di pari passo con i finanziamenti, non certo con la propaganda che anche oggi, ahimè, ha riempito quest'Aula. Ora aspettiamo la Giunta alla prova dei fatti. Il Partito Democratico ha dato indicazioni precise su come spendere i soldi che il Governo nazionale ha assegnato. Speriamo che il centrodestra decida di abbandonare i proclami e dia seguito anche alle nostre direttive, messe nero su bianco durante questa sessione di manovra". Lo dichiara il consigliere regionale PD Gian Antonio Girelli durante la discussione sul Bilancio di previsione 2020-2022 di Regione Lombardia che prevede lo stanziamento di 200milioni di euro per gli investimenti sanitari. "Nel dettaglio, abbiamo chiesto di avere un Presidio sociosanitario territoriale per ogni ambito sanitario. Perché il modello di gestione della cronicità di Regione Lombardia mostra evidenti segni di inefficienza. Basti pensare che dal suo esordio, nel gennaio 2018, ad oggi ha arruolato solo il 10 per cento dei pazienti aventi diritto" ha spiegato Girelli. (segue) (Com)