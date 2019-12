Lombardia: Girelli (Pd), oggi possiamo gioire per sanità grazie a risorse stanziate da governo (2)

- "Avere una rete capillare di PRESST, ovvero Poliambulatori dedicati soprattutto alla cura dei pazienti cronici significa semplificare la vita alle persone malate che, anziché rivolgersi agli ospedali, troverebbero in strutture adeguate e a breve distanza da casa le cure necessarie. Noi crediamo che vada sostenuta la sanità territoriale che è ciò che manca davvero alla sanità lombarda che ha grandi ospedali di qualità ma che nel tempo non ha investito, o ha disinvestito, sui servizi a portata del cittadino". "Segnalo infine, sempre a dispetto della propaganda leghista, che l'abolizione del superticket sulle prestazioni viene fatto in anticipo di 6 mesi sempre grazie ai fondi che questo Governo ha messo a disposizione – ha concluso Gian Antonio Girelli - Infatti, in anticipo rispetto alla misura del Ministro Speranza che prevedeva la cancellazione dal 1 settembre, oggi Regione Lombardia può festeggiare il taglio. Per rispetto del lavoro altrui, bisognerebbe riconoscere che il superticket è stato messo dal Governo di centrodestra e viene tolto da quello di centrosinistra". (Com)