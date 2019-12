Bolivia: domani riunione straordinaria Osa su situazione nel paese (10)

- La crisi politica ha portato un clima di alta tensione nel paese con scontri tra sostenitori di Morales, compresi i movimenti indigeni e contadini, le opposizioni politiche in gran parte facenti capo all'ex presidente Carlos Mesa, e i movimenti civici guidati da Luis Fernando Camacho. Il tutto con l'intervento delle forze di sicurezza finito al centro di serrate critiche per presunte violazioni dei diritti umani. I primi scontri si sono registrati con le proteste delle opposizioni che denunciavano frodi nelle urne. Una volta che Morales ha presentate le dimissioni e lasciato il paese, sono stati i fedeli dell'ex presidente ad attaccare nelle piazze la controparte denunciando un colpo di stato. Secondo il Difensore del popolo, gli scontri hanno portato alla morte di 35 persone. (Was)