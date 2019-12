Municipio Roma X: Possanzini (SI), al buio sottopasso stazione Ostia Antica

- Il sottopasso della stazione di Ostia Antica è nel buio dalle 15 di oggi. Lo afferma in una nota il segretario di Sinistra Italiana per il X municipio di Roma, Marco Possanzini che spiega: “C'è da mettersi le mani nei capelli. Basta un semplicissimo guasto elettrico in una stazione della Roma Lido, Ostia Antica per la precisione, per scoprire che il sottopasso di collegamento è privo delle luci di sicurezza e cortesia. Alle ore 15.00 il sottopasso era avvolto nel buio più totale mettendo a rischio tutti i pendolari in transito. Solamente un tubo a neon era funzionante ma assolutamente insufficiente ad illuminare in sicurezza tutto il lungo corridoio del sottopasso. Nessuna luce di sicurezza, nessuna luce di cortesia, nessuna indicazione. Gli ascensori ovviamente bloccati, speriamo senza nessuno rimasto prigioniero dentro, le scale mobili ferme e nessun avviso per i pendolari in transito su quelle banchine”. Possanzioni poi ricorda che “la stazione di Ostia Antica è l'affaccio di Roma su una delle aree archeologiche più importanti del pianeta, uno dei siti più visitati e conosciuti al mondo” e conclude: “La vera rivoluzione, paradossalmente, sarebbe quella di installare le luci di sicurezza e di rendere la stazione accessibile alle persone con diversa abilità ma le promesse elettorali del M5s riguardano l'anno del mai e il giorno del poi”.(Com)