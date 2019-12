Difesa: segretario Usa, minacce turche chiusura basi sollevano dubbi su loro impegno nella Nato

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha dichiarato che le minacce della Turchia di chiudere due importanti installazioni della Nato sollevano dubbi sul suo impegno per l'alleanza militare. “Questo argomento è qualcosa di cui l'alleanza dovrebbe discutere, se i turchi agiscono sul serio", ha detto Esper parlando ai giornalisti. "La questione qui è - ancora una volta - qual è la direzione della Turchia rispetto all'Alleanza atlantica", ha dichiarato Esper, citando l'accordo per l’acquisto del sistema missilistico di fabbricazione russa S-400. “La Turchia ha il diritto di decidere se vuole ospitare basi Nato o truppe straniere”, ha dichiarato Esper, osservando che la questione deve divenire un tema di discussione in seno all’Alleanza atlantica. Il 15 dicembre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia è pronta a chiudere, se necessario, le basi di Incirlilk e Kurecik dove sono di stanza militari statunitensi. "Discuteremo con tutte le nostre delegazioni e, se necessario, potremmo chiudere Incirlik (base aerea nella provincia di Adana) e Kurecik (stazione radar nella provincia di Malatya orientale)", ha dichiarato Erdogan.(Res)