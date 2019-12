Calcio: Pirozzi, grazie a College life Italia ragazzi zone sisma avranno opportunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovani calciatori dei club calcistici andranno a studiare e laurearsi nei college americani attraverso il progetto Sliding goals, un’iniziativa realizzata in partnership con la Lega A. I rappresentanti di College life Italia e il loro presidente, Stefano Radio, "hanno confermato le volontà di coinvolgere nella loro iniziativa i giovani talenti del calcio provenienti dai comuni terremotati - spiega in una nota il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi -. Li ringrazio. Per i ragazzi che giocano a calcio e che vivono nei comuni colpiti dal sisma del 2016 infatti, saranno previsti degli stage nelle società che permetteranno a quelli meritevoli di partecipare al progetto internazionale di College Life". (Com)