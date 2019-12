Vietnam: promulgati Codice lavoro e altre dieci leggi approvate nell’ultima sessione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Nepal, Nguyen Phu Trọng, ha promulgato undici leggi approvate dall’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, nell’ultima sessione, che si è tenuta a novembre. Lo ha annunciato ieri l’ufficio di presidenza. L’esito più rilevante è la riforma del Codice del lavoro, con l’obiettivo di allineare le norme agli standard internazionali, in seguito alla firma di importanti accordi commerciali, a cominciare da quello con l’Unione europea. È stata adottata una tabella di marcia per l’innalzamento dell’età pensionabile, attualmente di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne: gli obiettivi sono rispettivamente di 62 anni entro il 2028 e 60 anni entro il 2035; dal 2021 l’età lavorativa verrà prolungata di quattro mesi per i lavoratori e di tre per le lavoratrici. Il limite per il lavoro straordinario passa da 30 a 40 ore al mese mentre la festività della Giornata nazionale (2 settembre) viene estesa di un giorno. Una modifica significativa, sollecitata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), è la legalizzazione delle rappresentanze sindacali diverse dalla Federazione generale del lavoro, gestita dallo Stato. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2021. (segue) (Fim)