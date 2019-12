Vietnam: promulgati Codice lavoro e altre dieci leggi approvate nell’ultima sessione parlamentare (2)

- Sono state riformate anche le leggi sull’ingresso e l’uscita dal paese dei cittadini vietnamiti e di quelli stranieri. Entrambe entreranno in vigore a luglio del 2020. Per i primi sarà più facile ottenere il passaporto. Per quanto riguarda gli stranieri saranno emessi visti elettronici e saranno concesse esenzioni per ii soggiorni inferiori a trenta giorni nelle zone economiche costieri, allo scopo di favorire lo sviluppo. La restante legislazione riguarda le modifiche delle leggi sulla funzione pubblica e il pubblico impiego; sull’organizzazione dei governi centrale e locali; sull’uso delle armi e degli esplosivi e sulla revisione contabile statale. Inoltre, sono state approvate le leggi sulla Forza militare di riserva, sulle forze di autodifesa, sulle biblioteche e sui titoli obbligazionari. (Fim)