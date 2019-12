San Siro: Sollazzo (M5S), soluzione migliore ristrutturare Meazza e no a nuovo stadio

- I compromesso migliore per lo stadio di Milan e Inter, secondo Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S e membro della commissione consiliare sport “sarebbe quello di evitare la costruzione di un nuovo Stadio e la ristrutturazione del Meazza, seguendo i progetti che ieri sono stati presentati in commissione ieri da ingegneri e architetti del Politecnico e dello studio Mascheroni”. Tenere in piedi due stadi, prosegue Sollazzo in una nota, “potrebbe effettivamente essere problematico. Invece i progetti presentati ieri una soluzione decisamente meno impattante, condivisa dai residenti del quartiere, più ecosostenibile e persino meno onerosa dal punto di vista economico. Così si sarebbe preservato un simbolo culturale che ha fatto la storia del calcio”. (Com)