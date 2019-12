Parlamento: Ciriani-de Bertoldi (Fd'I), inaccettabile ennesimo rinvio su bicamerali

- "E' inaccettabile il modo con cui questo governo e questa maggioranza continuino a prendere in giro gli italiani. Siamo di fronte ad una vera indecenza incostituzionale: da una parte la maggioranza pone la fiducia su ogni provvedimento, dall'altra continua a sconvocare commissioni bicamerali su questioni di primaria importanza come banche e Forteto". Lo affermano il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ed il senatore di Fd'I Andrea de Bertoldi, componente della commissione d'inchiesta sul sistema bancario. "Una situazione ancor più grave alla luce delle dichiarazioni del ministro Di Maio che assicurava il suo impegno nel dare avvio alla commissione d'inchiesta sulle banche - aggiungono in una nota i due parlamentari -. Oggi invece assistiamo all'ennesimo rinvio, frutto della costante rissa interna alla maggioranza. E' davvero una situazione veramente vergognosa e chiediamo che questo stallo che offende le istituzioni e la democrazia termini". (Com)