Rifiuti: Legambiente, Paliano è il comune più plastic free del Lazio

- Paliano in provincia di Frosinone è il comune più plastic free del Lazio. È quanto emerge dal rapporto di Legambiente sui comuni ricicloni presentato questa mattina a Roma. La soglia simbolica è quella di 10kg/ab di produzione di rifiuti plastici ed è il valore che corrisponde a un terzo dell’attuale media europea (circa 31kg/ab, secondo i dati Eurostat) al di sotto di quella italiana. Paliano nel 2019 ha prodotto poco più di 1,4 tonnellate di rifiuti plastici per un rapporto k/ab procapite di 0,23. Ha fatto meglio di Rocca Priora, in provincia di Roma, che si ferma al secondo posto con poco più di 2,8 tonnellate pari a 7,64 kg/ab.(Rer)