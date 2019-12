Camera: dopodomani 19 dicembre audizione Catalfo su evasione contributiva e lavoro irregolare

- Dopodomani giovedì 19 dicembre, alle ore 14, la commissione Lavoro della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, svolge l'audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)