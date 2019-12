Speciale energia: Spagna, Endesa interessata al settore eolico dei fratelli Riberas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa ha avviato degli incontri per la possibile acquisizione di progetti in sviluppo di Elawan (l'ex Gestamp Wind), la società di energia rinnovabile che Jon e Francisco Riberas hanno messo in vendita. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, Endesa e la compagnia elettrica norvegese Statkraft hanno mostrato interesse per l'acquisto del portafoglio di progetti eolici e fotovoltaici di Elawan in Spagna, per un'operazione che sarebbe valutata nella sua totalità a circa 2.000 milioni di euro. Fonti di Endesa hanno spiegato che la compagnia sta parlando non solo con Elawan, ma anche con tutti gli attori rinnovabili che stanno attualmente vendendo. Tuttavia, Endesa è interessata allo sviluppo di progetti non operativi, poiché ottiene più redditività costruendo i parchi che non acquistandoli già realizzati. (Res)