Speciale energia: Cina-Filippine, ministri Esteri Wang e Locsin, promuovere cooperazione negli idrocarburi

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo delle Filippine, Teodoro Locsin, hanno concordato di promuovere la cooperazione bilaterale nello sfruttamento di petrolio e gas. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che fornisce un resoconto dell'incontro tra i due ministri a margine della 14ma riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Asia-Europa (Asem), a Madrid. Wang ha espresso un giudizio positivo in merito allo sviluppo delle relazioni sino-filippine, affermando che la Cina attribuisce grande importanza ai suoi legami con il vicino asiatico. Il ministro degli Esteri cinese ha sottolineato che la Cina è pronta a collaborare con le Filippine per attuare l'importante consenso raggiunto tra i due capi di Stato, e spingerà attivamente per progressi sostanziali nella cooperazione bilaterale nel settore petrolifero e del gas. Locsin ha fatto eco a aWang affermando che il suo paese è pronto a lavorare con la Cina per promuovere progressi nella cooperazione bilaterale nel settore degli idrocarburi. (Cip)