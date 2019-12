Speciale energia: Cina, produzione gas naturale ha superato i 173 miliardi di metri cubi nel 2019

- La produzione cinese di gas naturale ha raggiunto 173,3 miliardi di metri cubi nel 2019, secondo quanto emerso dalla Conferenza nazionale sul lavoro energetico tenutasi ieri a Pechino. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, la produzione annuale del paese è aumentata di oltre 10 miliardi di metri cubi per tre anni consecutivi. Le riserve di gas naturale cinesi accertate hanno raggiunto quest'anno 1.400 miliardi di metri cubi, con un aumento del 68 per cento su base annua. Durante la conferenza è emerso che nel 2020 la Cina promuoverà l'esplorazione del gas, rafforzerà la costruzione di sistemi per la produzione, la fornitura, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas naturale e migliorerà il recupero di petrolio e altre importanti innovazioni tecnologiche. (Cip)