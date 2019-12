Speciale energia: Ucraina, Naftogaz cita in giudizio governo per licenze a società legata a ex segretario Usa Perry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz ha chiesto l'avvio di un procedimento penale nei confronti del governo in merito all’assegnazione delle licenze di esplorazione a una società statunitense controllata da un ex donatore della campagna elettorale dell’ex segretario all'Energia Rick Perry. La vicenda, secondo quanto riferisce la rivista britannica “Time”, risale alla scorsa estate, quando il governo di Kiev assegnò le licenze a Ukrainian Energy, una decisione che avrebbe infastidito i dirigenti del conglomerato statale Naftogaz, che ha partecipato alle gare d’appalto. Stando a due fonti vicine alla vicenda citate da “Time”, la causa è stata depositata venerdì pomeriggio presso il tribunale amministrativo distrettuale di Kiev, ma sinora non è stata resa nota. In una bozza della denuncia ottenuta dalla rivista britannica, Naftogaz afferma che il governo ucraino ha agito illegalmente e con pregiudizio lo scorso luglio quando ha concesso i giacimenti di petrolio e gas a una società statunitense che controllata da Michael Bleyzer, uno degli alleati di lunga data e finanziatori di Perry. Bleyzer, un investitore nel settore energetico ucraino originario del Texas, insiste sul fatto che la sua società abbia vinto i diritti di esplorazione di petrolio e gas in Ucraina in modo equo e senza esercitare alcuna influenza politica. Secondo Bleyzer la commissione di funzionari governativi che ha preso la decisione è stata consigliato da esperti esterni che hanno evidenziato i vantaggi derivanti dall’assegnare le licenze all’azienda statunitense. "L'offerta presentata dalla nostra azienda è stata giudicata migliore dalla commissione come consigliato da un gruppo di esperti indipendenti", ha scritto Bleyzer in una e-mail inviata a “Time”. Il dipartimento dell'Energia Usa ha negato che Perry abbia sostenuto gli interessi commerciali di qualsiasi individuo o azienda specifica durante il suo mandato come segretario dell'Energia, che si è concluso all’inizio del mese. Piuttosto, secondo quanto affermato da un portavoce del dipartimento, Perry avrebbe sostenuto gli interessi generali del settore energetico degli Stati Uniti “Durante i suoi impegni con i funzionari ucraini, il segretario Perry ha costantemente chiesto la modernizzazione e la riforma del settore energetico ed economico di Kiev, nel tentativo di creare un ambiente che incentiverà le aziende occidentali a fare affari in Ucraina", ha detto il portavoce del dipartimento Usa Shaylyn Hynes. (Res)