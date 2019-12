Speciale energia: Sefcovic, giovedì nuovi colloqui Russia-Ucraina su transito del gas

- Si terrà giovedì si terranno il nuovo round di consultazioni a livello politico fra Russia, Ucraina e Commissione europea sul transito di gas russo. Lo ha scritto il vicepresidente della Commissione europea per l'Unione dell'energia, Maros Sefcovic, sul suo profilo Twitter. "In attesa del prossimo round di colloqui trilaterali sul gas a livello politico giovedì 19 dicembre. È giunto il momento di inviare un messaggio positivo ai mercati e ai consumatori", ha scritto Sefcovic. Da mesi Mosca e Kiev sono impegnate in negoziati che si svolgono sotto l’egida dell’Unione europea a Bruxelles e a livello bilaterale a Ginevra. I colloqui mirano a raggiungere un nuovo accordo sul transito delle forniture di gas russe attraverso l’Ucraina o, quantomeno, a estendere quello attualmente in vigore in scadenza in 31 dicembre 2019. (Beb)