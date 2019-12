Milano: condannata in via definitiva a 5 anni, arrestata titolare finta scuola recupero anni scolastici

- Gabriella D'Agostino, 60 anni, è stata arrestata a Milano in esecuzione di un'ordine di carcerazione di 5 anni a seguito di una condanna in via definitiva per bancarotta fraudolenta legata a una vicenda risalente al 2012.La donna è stata rintracciata ieri in un appartamento al quartiere Adriano dai carabinieri della sezione "catturandi" del nucleo investigativo di via della Moscova. La D'Agostino, il cui provvedimento era diventato esecutivo lo scorso 8 dicembre, era stata protagonista di un servizio de "Le Iene" su una presunta truffa in quanto titolare di un istituto scolastico privato di recupero anni scolastici. Dalle denunce dei genitori al programma di Italia 1 sembrava che la preside dell'istituto "Queen", dopo avere intascato le rette da migliaia di euro, aveva chiuso dall'oggi al domani la sede di tre piani senza fornire nessuna spiegazione. A lei i militari sono arrivati dopo una serie di attività tecniche e di servizi di appostamento tra la città di Milano e il Ferrarese dove la donna aveva dei parenti. (Rem)