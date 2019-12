Municipio Roma I: arrivano 40mila euro per progetti studenti nelle scuole

- Un ulteriore premio di 20mila euro, che si aggiunge alla cifra analoga già inizialmente messa in palio dai promotori, per finanziare il concorso lanciato dall'osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte" presieduto da Tobia Zevi che punta a sostenere progetti di miglioramento delle scuole capitoline. È quanto ha annunciato la presidente del I municipio di Roma Sabrina Alfonsi nel corso della presentazione del contest "Roma si progetta a scuola" che si è svolta oggi a Roma al liceo Tasso, alla presenza di insegnanti e studenti. Un totale di 40mila euro destinati a sostenere i migliori progetti presentati da studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della Capitale, che verranno selezionati da una apposita giuria e sottoposti al giudizio degli utenti online su una piattaforma dedicata. "Vogliamo investire nelle idee dei ragazzi, dei docenti, del personale della scuola che ogni giorno vivono gli spazi e sono sicuramente i primi a sapere come migliorarli - ha dichiarato Alfonsi - Intendiamo dare respiro al grande potenziale che c'è nella scuola, a tutti i livelli, perché crediamo fermamente che una partecipazione attiva nella cura del bene comune sia il motore per una società sana, consapevole e sostenibile". Per Zevi "l'investimento in conoscenza, istruzione e formazione è un'assoluta priorità. Una recente indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia nella scuola da parte dei cittadini, ma anche che è necessario investire molto di più in strutture, laboratori, tecnologie, manutenzione, progetti per rafforzare e diversificare l'offerta formativa. Il nostro concorso vuole quindi rappresentare un piccolo aiuto e uno spunto per una scuola quale presìdio di legalità, formazione e crescita civile, perno irrinunciabile per costruire il futuro delle città".(Com)