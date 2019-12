Torino: Politecnico, collaborazione con Acea Pinerolese Industriale in attività di ricerca, sviluppo e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, e l’Amministratore Delegato di Acea Pinerolese Industriale Spa, Francesco Carcioffo, hanno firmato oggi a Torino un accordo in tema di innovazione, ricerca, formazione e progetti su Bioenergie, Chimica Verde ed Economia Circolare. L’accordo prevede e definisce una collaborazione in attività di ricerca, sviluppo e innovazione e in ambito didattico, di alta formazione e formazione permanente. Si avvieranno così programmi di studio, di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico su temi strategici per l’Ateneo legati all’energia e all’economia circolare, interagendo con i Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali, tra cui in particolare “Energy Center” e quelli relativi ai temi della “Circular Economy”, e condividendo scenari tecnologici, progetti di ricerca e sviluppo a beneficio della società, collaborazioni di carattere tecnico scientifico, partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali e internazionali e promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio. In ambito formativo si organizzeranno, in collaborazione tra Politecnico e Acea Pinerolese, attività di studio e formazione degli studenti attraverso visite, stage, progetti di laurea, esercitazioni di laboratorio. Sempre per creare un collegamento tra studenti e realtà del territorio, saranno proposte delle competizioni, le cosiddette challenge - una forma di didattica innovativa che l’Ateneo ha introdotto quest’anno nella sua offerta formativa - su tematiche proposte da Acea Pinerolese per raccogliere possibili soluzioni e idee innovative degli studenti. Dalla collaborazione potranno inoltre nascere corsi di Dottorato di ricerca e Master universitari. (segue) (Rpi)