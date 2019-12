Torino: Politecnico, collaborazione con Acea Pinerolese Industriale in attività di ricerca, sviluppo e innovazione (2)

- “Le tematiche dell’economia circolare, della produzione e utilizzo sostenibile dell’energia e della gestione dell’acqua sono ambiti sui quali il nostro Ateneo può proporre ricerche all’avanguardia, anche grazie alla costituzione di Centri Interdipartimentali e piattaforme di ricerca dedicati a questi temi”, commenta il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, che prosegue: “Siamo certi che la collaborazione con Acea Pinerolese presenterà interessanti occasioni per sviluppare ulteriormente le nostre ricerche in questi settori, ma anche un collegamento con il territorio che ci permetterà di sviluppare attività anche di formazione, da proporre non solo ai nostri studenti, ma ai ragazzi fin dall’età scolare, per promuovere una sensibilità su questi temi che è ormai imprescindibile per la sostenibilità della nostra società”. “La Ricerca sulle bioenergie, sulla chimica Verde, l’economia circolare attuata negli anni da Acea Pinerolese a valle del tema del trattamento virtuoso dei rifiuti organici ha aperto nuove vie proprio in virtù della positiva collaborazione con il Politecnico di Torino - afferma l’Ing. Francesco Carcioffo AD di Acea Pinerolese Industriale SpA – Un settore nel quale abbiamo aperto la strada, in Italia e in Europa, attraverso il centro d’avanguardia del Polo Ecologico di Acea Pinerolese a nuove prospettive di economia circolare e a una virtuosa valorizzazione qualitativa della raccolta differenziata. Attraverso questo accordo siamo a dire che quello non era che un punto di partenza e oggi si aprono nuove, enormi prospettive di ricerca, affascinanti e sfidanti per il futuro, grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, eccellenza dell’Italia e di Torino, che costruisce, ogni giorno, con la sua attività un tassello verso la crescita, l’innovazione e il nostro futuro comune.” (segue) (Rpi)