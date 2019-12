Tlc: Tim presenta in anteprima lancio su mercato italiano di Motorola Razr con eSim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim presenta in anteprima esclusiva per il lancio sul mercato italiano e tra i primi operatori in Europa, il nuovo Motorola Razr con eSim (embedded Sim), il nuovo formato di Sim virtuale plastic free, integrata all'interno del dispositivo e che, senza alcun supporto fisico, consente l'attivazione e la gestione delle linee mobili. Lo riferisce Tim in una nota. Il Motorola Razr con eSim, uno dei più attesi smartphone dell'anno, segna il ritorno in grande stile del modello "clamshell" a conchiglia, che ha avuto grande successo nel passato ma che viene presentato con una grande novità: lo schermo pieghevole. Il nuovo smartphone, che ripropone un'icona della telefonia mobile in chiave tech, è in acciaio inossidabile, dal design elegante, si piega in due ma quando aperto ha uno schermo delle stesse dimensioni degli smartphone attuali. Pesa solo 205 grammi, è dotato di un display pOled da 6,2'' e di uno schermo esterno gOled da 2,7''. Il Motorola Razr con eSim sarà disponibile in tutti i negozi Tim e on line sul sito tim.it a partire dal mese di gennaio, a 1.599 euro o in formula rateizzata (39 euro per 30 mesi e un contributo iniziale di 299 euro). Tim - precisa la nota - è il primo operatore ad avere introdotto da alcune settimane le eSim per smartphone e tablet compatibili. La nuova eSim è acquistabile allo stesso prezzo della Sim fisica, ne mantiene tutte le caratteristiche ed è ecosostenibile (plastic free), oltre a semplificare ulteriormente la user experience. E' possibile richiedere la sostituzione della Sim con una nuova eSim presso i punti vendita Tim. (Com)