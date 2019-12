Lombardia: De Rosa (M5S), in bilancio regionale fondi per mappatura scarichi abusivi nei fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centomila euro per la georeferenziazione e la successiva chiusura, degli scarichi abusivi attualmente presenti lungo l'asta Seveso. È quanto ottenuto dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Massimo De Rosa: "Si tratta di un primo passo importante in un'ottica di prevenzione delle alluvioni e di lotta ai danni imputabili al dissesto idrogeologico" commenta il portavoce pentastellato. Le risorse serviranno per incaricare AIPO – congiuntamente con i gestori del Servizio Idrico e la Direzione Generale regionale competente – a costituire un gruppo di lavoro finalizzato al raggiungimento della completa mappatura georeferenziata e dell'individuazione degli scarichi abusivi. "Vogliamo permettere ad Aipo di proseguire sulla scorta di quanto realizzato del Progetto Brianza Stream, portato avanti dal gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Monza e Brianza Acque. Le risorse serviranno, inoltre, a sigillare quegli scarichi che risulteranno inattivi e a "targare" con apposito contrassegno gli scarichi autorizzati e consentiti". Quanto verrà realizzato lungo il corso del fiume Seveso sarà di fatto un progetto pilota. "Questo emendamento ci permette di dare vita a un metodo di lavoro. Procedure replicabili in futuro anche sugli altri fiumi lombardi, che presentano criticità, come ad esempio il Lambro e l'Olona" conclude De Rosa. (Com)