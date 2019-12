Rifiuti: Scacchi (Legambiente), bene aumento numero comuni che riciclano nel Lazio

- "Il numero di comuni ricicloni nella nostra regione, aumenta come mai prima d'ora, e grazie a tutte queste amministrazioni virtuose il Lazio può fare passi da gigante verso una sana gestione del ciclo dei rifiuti e verso l'economia circolare". Lo ha dichiarato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio in occasione della presentazione del rapoorto sui comuni che riciclano i rifiuti nel Lazio. Il podio dei migliori secondo Scacchi "dimostra quanto bene si possa fare nella piccola grande Italia dei piccoli comuni, e il numero notevole di comuni grandi racconta che si può far benissimo in contesti molto complessi". (Com)