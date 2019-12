Kosovo: ambasciatore tedesco, processo elettorale troppo lungo

- Il processo elettorale, dopo il voto del 6 ottobre in Kosovo, è durato troppo a lungo: lo ha detto l'ambasciatore tedesco a Pristina, Christian Heldt, partecipando ad un evento organizzato dall'ente Democrazia in azione. Heldt ha esternato apprezzamento per lo svolgimento del processo elettorale in generale, notando tuttavia che sarebbero possibili migliorie in particolare riguardo i tempi. "Il processo è stato troppo lungo, mentre diversi compiti aspettano il paese", ha dichiarato l'ambasciatore. Da diverse settimane sono in corso negoziati tra il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) per trovare un accordo volto a formare la coalizione di governo in base al risultato delle ultime elezioni. (segue) (Kop)