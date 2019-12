Speciale energia: al via “A2A Horizon”, fino a 70 milioni per promuovere l'innovazione

- Al via “A2A Horizon”, l’iniziativa di Corporate Venture Capital (CVC) con l’obiettivo di favorire l'innovazione del Gruppo attraverso investimenti in startup ad alto potenziale. Lo annuncia A2A ricordando che il programma è nato con la partecipazione di alcuni partner fra cui 360 Capital, fondo di venture capital, ma anche il Politecnico di Milano con il fondo Poli360 che conta sulla ricerca dell’Università, sul Technology Transfer Office e sull’incubatore Polihub: A2A Horizon prevede investimenti fino a 70 milioni per startup che operino in ambiti di business strategici per il Gruppo. A2A punta infatti ad individuare tecnologie e business model innovativi per rafforzare il core business, supportarne l’evoluzione e generare valore per il Gruppo e per i territori in cui opera. Economia Circolare e Sharing Economy, Intelligenza Artificiale applicata al mondo dell’energia, blockchain, sistemi di controllo per le reti elettriche o per la gestione remota degli impianti, applicazioni smart per la micromobilità o la domotica sono alcuni degli ambiti di investimento del programma A2A Horizon. (Com)