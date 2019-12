Speciale energia: presidente Zelensky, Ucraina studia espansione Corridoio gas meridionale con Azerbaigian

- L’Ucraina sostiene il progetto del Corridoio del gas meridionale e insieme all’Azerbaigian studierà la questione relativa alla possibile espansione dell’infrastruttura energetica. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio profilo Twitter, dopo un incontro con l’omologo azero Ilham Aliyev a Baku. “L’Ucraina sostiene il Corridoio meridionale del gas. Abbiamo concordato una fase di studio su una possibile espansione. Si tratta di qualcosa di importante per la diversificazione delle forniture di gas per i consumatori europei”, ha scritto Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha poi sottolineato il potenziale unico dei due paesi a livello di transito del gas, legato allo sviluppo del Corridoio meridionale. Zelensky si trova in Azerbaigian per una visita di due giorni. (Res)