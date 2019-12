Rifiuti: Scacchi (Legambiente), cattive performance Roma penalizzano dati tutta regione

- Per quanto riguarda il riciclo e i rifiuti differenziati nel Lazio "tutti i dati sono in netto miglioramento ma su tutti pesano gli scarsi risultati della differenziata a Roma che, con l'ultimo peggioramento è una palla al piede per le performance di tutta la regione". È quanto ha affermato il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi in occasione della presentazione del rapporto sui "Comuni ricicloni" nel Lazio. La provincia romana, sottolinea Scacchi, "è diventata l'ultima delle provincie per la differenziata e senza un dato così negativo della Capitale, l'intera Regione avrebbe superato ampiamente il cinquanta per cento di differenziata". Per Scacchi "questi numeri raccontano in maniera incontrovertibile il fallimento totale dell'amministrazione romana sui rifiuti. Senza differenziata, senza prospettive di miglioramento, senza alcun impianto per la gestione delle frazioni e con tutti i rifiuti prodotti, esportati in impianti di altri territori, con un peso ambientale assurdo per il trasporto e per la ricaduta ingiusta su altre collettività".(Com)