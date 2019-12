Ucraina: ministro Finanze, in futuro nessuna necessità di nuovi accordi con Fmi

- L’Ucraina non dovrà più firmare nuovi programmi di sostegno con il Fondo monetario internazionale (Fmi) alla fine dell’attuale accordo triennale. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino Oksana Markarova, ripresa dai media locali. “Il programma ha la durata di tre anni, noi usiamo chiamarlo ‘l’ultimo programma’, e non lo lasceremo a metà, ma lo porteremo a termine”, ha detto Markarova, rilevando che l’Ucraina proseguirà la cooperazione con l’Fmi, nonostante il paese “non abbia bisogno di un nuovo prestito”. L’economia ucraina ha il potenziale per divenire autosufficiente entro i prossimi tre anni, secondo il ministro delle Finanze. (segue) (Res)