Legge Bilancio: Fico a governo, non si ripetano più tempi discussione ridotti

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, sui tempi contigentanti per l'esame della legge di Bilancio a Montecitorio, commenta su Facebook: "Siamo purtroppo davanti a una compressione dei tempi che non permette di lavorare nel modo migliore. Non dovevamo essere costretti ad avere i tempi di discussione ridotti come avvenuto lo scorso anno. Su questo - aggiunge - rinnovo il mio appello al governo affinché questa situazione non si ripeta più". La commissione Bilancio di Montecitorio inizierà infatti a lavorare al testo nella giornata di domani, per poi procedere ai lavori in Aula a partire da domenica 22.(Rin)