Tpl Roma: Bordoni, con chiusura Cornelia si chiude annus horribilis mobilità romana

- "Non c'è due senza tre, così per manutenzione ordinaria, dopo Barberini e Baldo degli Ubaldi, il 30 dicembre si chiude questo annus horribilis del trasporto pubblico romano con uno stop forzato anche all'importantissima stazione di Cornelia". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni. "Ogni volta che una fermata della metro di Roma chiude - prosegue Bordoni - la vita di un intero quadrante del nostro territorio viene compromessa in maniera determinante. Tre fermate interdette all'utenza sulla stessa linea della metro A è un vero scandalo. Il danno al commercio e alla viabilità cittadina inflitto nel 2019 è incalcolabile". Bordoni continua ancora le sue considerazioni soffermandosi su ognuna delle stazioni interdette: "Barberini è l'emblema delle promesse mancate e non riaprirà nemmeno Natale, su Baldo degli Ubaldi pesa già l'incertezza, mentre Cornelia è uno snodo importantissimo trovandosi in prossimità del capolinea di decine di autobus. Chi gestisce la mobilità della Capitale evidentemente non si sposta utilizzando i mezzi pubblici altrimenti non adotterebbe simili politiche. È mai possibile che non si possa lavorare su alcune scale e lasciare altre funzionanti per evitare il blocco completo?". (Rer)