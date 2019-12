Milano: De Corato, ruspe e sgomberi per i campi da dove provenivano gli otto borseggiatori arrestati

- È inutile dare la caccia a ladri e borseggiatori sui mezzi pubblici, se poi non si sgomberano i campi, zone nelle quali dilaga l'illegalità. Non si contano nemmeno più i blitz delle forze dell'ordine all'interno di queste aree durante i quali sono stati ritrovati pezzi di auto e bicilette rubate, gioielli e proventi di furti in abitazioni e negozi. Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, commentando l'arresto, da parte della polizia, con l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, di una banda di 8 persone di origini bosniache. "Secondo i dati della Prefettura - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - i nomadi presenti a Milano, tra regolari e irregolari, sono 1.517. Nel capoluogo lombardo sono decine i campi abusivi, come quelli di via Rubattino, via Vaiano Valle e via Cusago, e i non, come quelli di via Bonfadini, via Chiesa Rossa e via Martirano, dove vivono queste persone. Con ogni probabilità i componenti della banda arrestati provengono da campi milanesi: ruspe e sgomberi per quelli dai quali arrivano". "Ringrazio la polizia e ribadisco - conclude De Corato- che questi otto individui, dopo aver scontato la pena, debbano essere rimandati in Bosnia. Proprio come disposto dal Questore di Bergamo a fine novembre u.s., quando quattro stranieri ritenuti pericolosi sono stati accompagnati alla frontiera". (Com)