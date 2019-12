Lombardia: Cappellari (Lega), da Regione 200 milioni per la sanità

- "Da Regione Lombardia 200 milioni per la sanità lombarda, grazie ad un maxi emendamento del Gruppo Lega al Pirellone". Lo dichiara il consigliere regionale del Carroccio Alessandra Cappellari, Presidente della commissione Affari Istituzionali e membro della Commissione Sanità di Palazzo Pirelli. "Abbiamo previsto, con un Ordine del Giorno al Bilancio regionale, nuovi investimenti per la sanità, ove rientrano altresì maggiori risorse per le ASST afferenti all'ATS Valpadana", commenta il consigliere leghista, "per dare risposte concrete al territorio per i bisogni sanitari più acuti, come la sostituzione di grandi apparecchiature biomediche ormai desuete e per strumentazioni che possano rilanciare la capacità diagnostica e di cura. Abbiamo pensato anche ad investimenti per l'innovazione tecnologica e per i piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sismico". "Con un altro Odg approvato al Pirellone abbiamo chiesto poi l'incremento dei fondi per la sicurezza nei piccoli comuni, ad esempio per l'acquisto di telecamere come deterrente per i furti e per la pirateria stradale. Voglio ricordare che la sicurezza è un bene primario per i nostri cittadini ed è una nostra storica battaglia; oggi abbiamo voluto dimostrare una volta di più la vicinanza di Regione Lombardia ai Comuni e al territorio", prosegue Cappellari. (segue) (Com)