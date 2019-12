Serbia-Slovenia: colloquio tra vicepremier Joksimovic e Cerar, sostegno a adesione Ue

- Il vicepremier e ministro degli Esteri sloveno Miro Cerar ha avuto un colloquio con l'omologo e ministro per gli Affari europei della Serbia, Jadranka Joksimovic, a margine della quinta riunione intergovernativa oggi a Novi Sad. Nel colloquio è stato riaffermato il sostegno della Slovenia al percorso di adesione della Serbia all'Unione europea. Joksimovic ha osservato che l'apertura di un nuovo capitolo nei negoziati di adesione rappresenta una dimostrazione del fatto che l'Ue apprezza il percorso di riforme portato avanti dalla Serbia. Il ministro Joksimovic ha incontrato anche il ministro delle Infrastrutture sloveno, Alenka Bratusek, sottolineando l'importanza delle politiche di coesione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo. I due ministri hanno inoltre convenuto sull'importanza di rafforzare il coordinamento sulle strategie macroregionali, innanzitutto riguardo l'iniziativa per il Danubio.(Lus)