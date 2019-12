Serbia-Italia: Amendola con presidente Vucic, focus su allargamento e rapporti bilaterali (2)

- Amendola e Vucic hanno convenuto sul fatto che è obiettivo comune utilizzare tutte le possibilità di rafforzamento della cooperazione, compresa quella economica. Il presidente Vucic ha ringraziato l'Italia per il continuo sostegno al processo d'integrazione della Serbia e per l'intensificazione degli sforzi affinché il processo d'integrazione di Belgrado e dell'intera regione sia al centro dell'agenda europea nel prossimo periodo. A questo proposito Vucic ha espresso particolare apprezzamento per l'iniziativa di sedici paesi Ue, fra cui l'Italia, che hanno firmato la lettera inviata alla Commissione europea nella quale si sostiene il proseguimento del processo d'integrazione dei Balcani occidentali, come pure per la proposta di una nuova metodologia che l'Italia ha preparato insieme ad altri 8 paesi membri. Vucic ha poi ribadito l'impegno della Serbia nel proseguimento delle riforme interne, richiamando allo stesso tempo alla necessità di un chiaro piano strategico e di una cornice temporale per l'allargamento europeo. L'integrazione europea è un processo fondamentale, ha osservato il presidente serbo, per la pace e la stabilità nella regione. (Seb)