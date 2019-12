Lombardia: presentatala nuova app per le allerte di Protezione Civile "AllertaLom"

- È stata presentata oggi a Palazzo Pirelli la nuova mobile app per le allerte di Protezione Civile "AllertaLOM". Regione Lombardia, con il supporto di Aria, (l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti), ha realizzato un nuovo sistema informativo di gestione del servizio caratterizzata da integrazione tecnologica e innovazione digitale. "Questa nuova applicazione, gratuita, non ha bisogno di registrazione, e vuole avere un'immediatezza e facilità di utilizzo - ha spiegato l'assessore al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni - È rivolta alla protezione civile, ai sindaci, alle province, e alle forze dell'ordine perché oggi i sistemi ci garantiscono l'immediatezza della comunicazione e della notizia, e anche questa è prevenzione. Non sarà un punto di arrivo ma di partenza, sarà aggiornata e migliorata". Rispetto alla precedente app, "AllertaLOM" ha funzionalità più evolute e offre un'esperienza utente intuitiva, dando tutte le informazioni chiave in caso di allerta: aggiornamento sul territorio di proprio interesse, facilità e fruibilità delle informazioni tecniche, una visione dinamica sulla mappa delle previsioni e l'evoluzione temporale degli effetti al suolo. L'applicazione è infatti personalizzabile: consente di monitorare la situazione dei Comuni di interesse oppure su tutta la regione, personalizzare la ricezione delle notifiche e scaricare e consultare i documenti di allerta. "È un servizio in più per gli operatori che lavorano in questo settore - ha raccontato durante la presentazione Roberto Soj, direttore sistema informativi di Aria Spa - La app completa così gli strumenti a disposizione per l'allarme meteo. Ad esempio si possono avere informazioni sulle valanghe, utile in questa stagione per gli sciatori - ha aggiunto Soj - Anche i feedback consentiranno di farla evolvere in maniera sempre più mirata in base all'utilizzo dei fruitori". (segue) (Rem)