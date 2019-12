Lombardia: presentatala nuova app per le allerte di Protezione Civile "AllertaLom" (2)

- Alla presentazione è intervenuto per un saluto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che si è rivolto ai volontari "per rinnovare il ringraziamento per tutto quello che fanno i volontari della nostra protezione civile, i tempi sono tali per cui la necessità del vostro intervento è sempre maggiore". La presentazione dell'app è stata infatti anche l'occasione per discutere l'attività annuale della protezione civile: "Il 2019 è stato complicato - ha spiegato Foroni - partendo subito con un capodanno caratterizzato dagli incendi boschivi che hanno colpito il Nord della nostra regione, poi da maggio con una serie di eventi calamitosi che hanno messo a dura prova i nostri territori". A oggi sono state 213 le allerte con comunicazioni di codice giallo e avvisi di criticità codice arancione e rosso, per un totale di 231 giorni di allerta. Dai dati del registro della Sala Operativa della protezione civile, da gennaio a novembre 2019, vengono segnalati 80 eventi gestiti, 1445 segnalazioni di criticità pervenute, 130 segnalazioni ricevute per l'evento emergenza maltempo nelle province di Brescia, Como, Lecco e Sondrio dei mesi di giugno e luglio 2019. Durante la conferenza stampa è stato segnalato "l'aumento degli stanziamenti a favore dell'antincendio boschivo, previsto nel bilancio che stiamo discutendo - ha precisato Foroni -e, grazie a un emendamento della consigliera Beccalossi, ci sarà anche l'esenzione del pagamento del ticket del pronto soccorso per gli infortuni degli operatori, oltre ai mezzi di protezione civile che saranno esentati dal bollo auto". (segue) (Rem)