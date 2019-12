Ue: Casellati, Europa nel nostro Dna, ma va migliorata

- L’europeismo dell’Italia non è in discussione ma l’Unione va migliorata. E’ quanto sostiene il presidente del Senato Elisabetta Casellati, che in occasione del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare ha spiegato: “il dibattito svoltosi solo pochi giorni fa sul Meccanismo europeo di stabilità, ad esempio, ha dimostrato proprio come la centralità del Parlamento sia un valore irrinunciabile. Quel dibattito è stato inoltre l'occasione per tornare a parlare dell'Europa e del ruolo che l'Italia deve ritagliarsi al suo interno nel mutato scenario politico internazionale. Il nostro europeismo non è in discussione. L'Europa è nel Dna della nostra Repubblica. È parte integrante della nostra storia, della nostra tradizione democratica, della nostra cultura”. (segue) (Rer)