Banche: Salvini, maggioranza litiga anche su commissione inchiesta, non può essere colpa mia

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha sottolineato il tasso di litigiosità all'interno della maggioranza di governo. "Stanno litigando sulla commissione d'inchiesta sulle banche e anche lì Di Maio non può dire che non si fa per colpa di Salvini. Ho detto ci portino un nome e lo votiamo, però non son d'accordo neanche su questo", ha aggiunto parlando con i giornalisti al Senato. (Rin)