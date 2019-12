Grecia: premier Mitsotakis su sciopero metro, "il governo non sarà ricattato"

- Il governo non sarà ricattato da 21 persone alle quali "viene solo chiesto di fare il proprio lavoro": lo ha detto il premier greco Kyriakos Mitsotakis, commentando i disagi determinati dallo sciopero dei lavoratori della metro di Atene. Scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale, il premier ha sottolineato che verranno prese misure per assicurare il funzionamento dei trasporti pubblici anche con un numero minimo di lavoratori in caso di scioperi indetti dai sindacati. Anche il ministro dei Trasporti, Kostas Karamanlis, ha in precedenza dichiarato che il governo ellenico non tollererà che un piccolo gruppo di sindacalisti tenga "in ostaggio" migliaia di pendolari.(Gra)