Ue: Parlamento approva misure contro evasione Iva in e-commerce

- Gli eurodeputati hanno sostenuto oggi delle misure volte a combattere l'evasione dell'Iva nel commercio elettronico con lo scopo di tagliare una parte dei 137 miliardi di euro persi ogni anno in tutta l'Unione europea per frode sull'Iva. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che le misure, contenute in due atti legislativi, richiedono che i prestatori di servizi di pagamento raccolgano registri di pagamenti e-commerce transfrontalieri. Verrà creato un nuovo sistema di archiviazione elettronica centrale in modo che le autorità antifrode degli Stati membri possano elaborare meglio le informazioni di pagamento. Sarà inoltre rafforzata la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri e i fornitori di servizi di pagamento. (segue) (Beb)