Ue: Parlamento approva misure contro evasione Iva in e-commerce (2)

- I deputati hanno proposto l'istituzione di un sistema comune per la raccolta di statistiche comparabili sulla frode Iva intracomunitaria e la pubblicazione di stime nazionali delle perdite per frode Iva; la creazione di un mandato per la Procura europea, in collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali, per garantire che i truffatori siano effettivamente perseguiti nei tribunali nazionali. Hanno proposto, inoltre, che gli Stati membri investano nella riscossione delle imposte basata sulla tecnologia, in particolare collegando automaticamente i registratori di cassa e i sistemi di vendita alle dichiarazioni Iva; che si migliorino la comunicazione e l'interoperabilità tra le banche dati fiscali a livello dell'Unione europea; che si esiga che i prestatori di servizi di pagamento conservino i registri delle transazioni di pagamento per un periodo di tre anni per assistere gli Stati membri nella lotta contro le frodi Iva nel commercio elettronico e nell'individuazione dei truffatori. Dopo il voto di oggi, i ministri degli Stati membri dell'Ue devono ora adottare i due atti legislativi. Secondo le stime della Commissione, le vendite online nell'Ue valgono 550 miliardi di euro all'anno, di cui 96 miliardi transfrontalieri. Le nuove norme dovrebbero aumentare le entrate Iva di 7 miliardi di euro per gli Stati membri. (Beb)