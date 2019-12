Economia: Salvini, verso baratro, governo convochi almeno categorie produttive di Paese

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha attaccato il governo denunciando "una situazione economica terribile" ed elencando poi i vari tavoli di crisi: "C'è la nebbia su Ilva, su Alitalia, oggi è finito in nulla il tavolo al ministero per Conad-Auchan che sono migliaia di dipendenti a rischio. C'è una situazione delle banche precaria, c'è l'edilizia ferma, c'è il mondo dell'automobile fermo, ma il governo si divide sulla commissione Banche, sull'autonomia, sulla prescrizione e non accetta tutti i suggerimenti che arrivano dalla Lega e dal centrodestra. Ribadisco che prima si torna a votare meglio è. Se non vogliono ascoltar la Lega almeno convochino chi rappresenta gli italiani, quindi imprenditori, artigiani, sindacati, liberi professionisti". Così il capo del Carroccio parlando con i giornalisti in Senato per poi aggiungere: "Se il tavolo non vogliono farlo con Salvini e con il centrodestra almeno convochino le categorie produttive di questo Paese perché ogni giorno è un giorno verso il baratro". (Rin)