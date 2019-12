Camera: domani audizione Confagricoltura su soggiorno cittadini non comunitari

- Domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 11.45, la commissione Affari costituzionali svolge l'audizione di rappresentanti di Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)