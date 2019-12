Lombardia: Mazzoleni (Lega) approvate agevolazioni per acquisto auto "verdi" anche per piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato oggi in Consiglio regionale un Ordine del Giorno riguardante le agevolazioni per l'acquisto di auto elettriche, ibride o comunque a basse emissioni inquinanti anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni, Primo Firmatario del testo spiega che queste agevolazioni "consisteranno in un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte". "È mia ferma intenzione", conclude il consigliere regionale, "procedere nel solco già tracciato da Regione Lombardia nella progressiva limitazione di ulteriori veicoli inquinanti, a favore del miglioramento della qualità dell'aria. Questo, nel miglior interesse dei cittadini e per la tutela della salute pubblica". (Com)