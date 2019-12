Romania: Consiglio supremo difesa approva proposta bilancio 2020

- Il Consiglio supremo di difesa della Romania (Csat) ha approvato le proposte di bilancio per il 2020 per le istituzioni con responsabilità nel campo della difesa e della sicurezza nazionale. Il Csat ha analizzato, nel corso della riunione di oggi, le proposte di bilancio per il 2020 relative al ministero della Difesa nazionale, al ministero dell'Interno, ai Servizi di intelligence, al Servizio di telecomunicazioni speciali e al Servizio di protezione. I documenti sono stati tutti approvati. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Secondo la fonte citata, al ministero della Difesa nazionale è stato assegnato il 2 per cento del Pil anche nel 2020, una percentuale concordata dall'accordo politico nazionale sull'aumento dei finanziamenti per la difesa. I fondi approvati consentiranno il finanziamento dei programmi di dotazione dell'esercito romeno. "Gli importi approvati per le altre istituzioni nel campo della difesa del paese e della sicurezza nazionale garantiranno l'adempimento delle missioni e degli obiettivi stabiliti e assunti da esse", sottolinea l'amministrazione presidenziale. (Rob)