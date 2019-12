Forteto: Calabria (FI), Pd e M5s si assumono responsabilità rinvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovo rinvio per la costituzione della Commissione d'inchiesta sui fatti del Forteto. E' una scellerata decisione di cui la maggioranza Pd- Cinquestelle è pienamente responsabile". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, componente della Commissione di inchiesta sui fatti del Forteto. "Quei partiti che in ogni dove parlano tanto di legalità, continuano a ostacolare un lavoro doveroso di ricerca della verità per accertare tutte le dinamiche che hanno consentito il ripetersi di orribili abusi per anni. Continuiamo a chiedere con forza che la Commissioni inizi a lavorare subito" (Com)